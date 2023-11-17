Beşiktaş, Samsunspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, Rıza Çalımbay yönetimindeki idmanla hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıkları devam eden Aboubakar, Cenk ve Salih ise bireysel çalışmalarına devam etti.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, akşam basına açık yaptığı idmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde günün ikinci çalışmasını gerçekleştiren siyah-beyazlılar, ısınma ve koşu hareketleriyle antrenmana başladı. İdman pas ve el topu oyunuyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı olarak gerçekleştirilen bölümünde ise taktik çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

ABOUBAKAR, CENK VE SALİH BİREYSEL ÇALILŞTI

Öte yandan sakatlıkları devam eden Vincent Aboubakar, Cenk Tosun ve Salih Uçan takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalarına devam etti.

Ghezzal, Masuaku, Zaynutdinov ve Emrecan Uzunhan ise antrenmanda yer almadı. Öte yandan Başakşehir maçında burun kemiği ve göz çukurunda kırık tespit edilen Zaynutdinov ise görev verilmesi halinde Samsunspor maçında maskeyle sahada yer alabilecek.