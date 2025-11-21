Beşiktaş, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, Samsunspor ile oynayacağı maç öncesi kondisyon ve taktik çalışmalarıyla hazırlık yapıyor. Antrenman, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor