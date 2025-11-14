Haberler

Beşiktaş, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Samsunspor maçı öncesinde hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda oyuncular kuvvet, koordinasyon ve esneklik çalıştı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre siyah-beyazlı oyuncular, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki sabah çalışmasını salonda gerçekleştirdi.

Oyuncular, gruplar halinde kuvvet, koordinasyon ve esneklik çalıştı.

Beşiktaş, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla hazırlıklarına devam edecek.

Haberler.com
