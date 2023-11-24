Süper Lig'in 13'üncü haftasında Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Süper Lig'in 13'üncü haftasında pazar günü deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçın ardından sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçı hazırlıklarını yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 14.00'te özel uçakla Samsun'a giderek kampa girecek.