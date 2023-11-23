Beşiktaş, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla geçti.

Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçen idman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayıp çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.