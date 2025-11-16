Beşiktaş, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in on 13. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah salonda yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, gruplar halinde kuvvet, koordinasyon ve esneklik çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü. - İSTANBUL