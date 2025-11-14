Beşiktaş, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçı için hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kuvvet, koordinasyon ve esneklik çalışmalarıyla gerçekleştirildi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah salonda yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar, gruplar halinde kuvvet, koordinasyon ve esneklik çalışması gerçekleştirdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor