Haberler

Beşiktaş, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına dört günlük iznin ardından başladı. Antrenmanda teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ısınma ve pas çalışmaları yapıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Samunspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına dört günlük iznin ardından başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Kulüpten edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Rafa Silva antrenmanda yer almadı.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getirildi

Gürcistan'daki faciada yeni gelişme! Uçak Ankara'ya indi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Affediliyorlar mı? Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun açıklaması

Affediliyorlar mı? İki yıldız için resmi açıklama geldi
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Ölü bulunan anne Huriye Helvacı neden çıplaktı? Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor

Anne neden çıplaktı? Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Affediliyorlar mı? Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun açıklaması

Affediliyorlar mı? İki yıldız için resmi açıklama geldi
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Düğünde gelin ve damada paradan yelek giydirip, taç taktılar

Gelin ve damadın giydiği her şey paradan! Resmen servet taşıdılar
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Birçok ülke alarma geçti! 5 ay önce ortaya çıktı, büyük bir hızla yayılıyor

Birçok ülke alarma geçti! 5 ay önce ortaya çıktı, çok hızlı yayılıyor
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı

Ünlü şef yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Mütalaa açıklandı! Fenerbahçeli 2 futbolcu dahil toplam 5 sanığa hapis istemi

Savcı, Fenerbahçe'nin iki yıldızına hapis cezası istedi
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.