Beşiktaş, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Samunspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına dört günlük iznin ardından başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Kulüpten edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Rafa Silva antrenmanda yer almadı.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.