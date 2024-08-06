Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL,

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Samsunspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk 20 dakikası basına açık olan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Yeni transfer Emirhan Topçu, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Samsunspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 10.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.