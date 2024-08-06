Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Samsunspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlılarda yeni transfer Emirhan Topçu, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı. Yaklaşık 1.5 saat süren idmanda yeni transferimiz Emirhan Topçu, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 10.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL