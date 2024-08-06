Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Samsunspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Yeni transfer Emirhan Topçu da takımla ilk antrenmanına çıktı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Samsunspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlılarda yeni transfer Emirhan Topçu, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı. Yaklaşık 1.5 saat süren idmanda yeni transferimiz Emirhan Topçu, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 10.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL