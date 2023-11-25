Beşiktaş, Samsunspor ile Süper Lig'de 61. kez karşılaşacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda oynayacağı Samsunspor ile ligde 61. kez karşılaşacak. 12 sezon sonra ilk kez karşılaşacak olan iki takımın rekabetinde, siyah-beyazlıların 33'e 11 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, yarın saat 16.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile aldığı 22 puanla averajla 5. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 2 galibiyet, beraberlik ve 8 mağlubiyet ile topladığı 8 puanla 19. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 61. randevu

Beşiktaş ile Samsunspor ligde 60 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 33 defa galip gelirken kırmızı-beyazlılar ise 11 kez galip geldi. İki takım, 16 kez sahadan beraberlik ile ayrıldı. Söz konusu maçlarda Kartal, 96 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde de 56 gole engel olamadı. İkili arasında oynanan son müsabakada Samsunspor, Beşiktaş'ı İstanbul'da 1-0 mağlup etmişti.

12 sezon sonra ilk müsabaka

İki takım yarın oynanacak müsabaka öncesi son olarak 2011-2012 sezonunda yine bir Süper Lig maçında karşı karşıya gelmişti. O zamanki ismi ile İstanbul İnönü Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Mesut Bakkal yönetimindeki Samsunspor 1-0'lık skor ile galip tamamlamıştı. Söz konusu sezonda Beşiktaş, ligi 55 puanla 4. sırada tamamlarken, Karadeniz temsilcisi ise 36 puan ile Ankaragücü ve Manisaspor ile birlikte bir alt lige düşmüştü.

Beşiktaş'ta Rebic cezalı

Beşiktaş'ta Hırvat oyuncu Ante Rebic, sarı kart cezası nedeniyle Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. Rıza Çalımbay'ın takımın başına geçmesinin ardından daha çok forma şansı yakalayan sağ kanat oyuncusu, Pendikspor, Galatasaray, Antalyaspor ve Başakşehir maçlarında sarı kart görmüştü.

Abdülkadir Bitigen düdük çalacak

Samsunspor ile Beşiktaş arasındaki zorlu müsabakayı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Anıl Usta yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak. - İSTANBUL