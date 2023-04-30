"Beşiktaş şampiyonluğun en güçlü adaylarından biridir"

"Biz hiçbir zaman elimizde belgeler var, bildiklerimiz var, sonra konuşuruz söylemleri yapmadık"

Ali DANAŞ / İSTANBUL, - Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Beşiktaş'ı yarışın dışına itmek isteyenlere ve Beşiktaş'ı yarışın dışında görmek isteyenlere en güzel cevabı sahada verdik. Yaklaşık 5 haftada Kadıköy'de 10 kişi kalarak 4 gollü aldığımız galibiyet. Bugün burada Galatasaray'a karşı 3 gollü aldığımız galibiyet. İki rakibimize karşı ikili averajda üstünlük sağladık. Beşiktaş şampiyonluğun en güçlü adaylarından biridir. Bunu herkes böyle kabul etmek zorunda. Yeter ki bu lig adaletli bir şekilde yönetilsin" dedi.

Beşiktaş'ın şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olduğunu belirten Kocadağ, hakemlere ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurullarına adaletli bir yönetim çağrısında bulundu. Şampiyonluk yarışındaki rakiplerine karşı ikili averajla önde olduklarını aktaran Kocadağ, "Öncelikle ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından Beşiktaş'ı desteklemek için gelen on binlerce taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu maçı televizyon başında izleyen milyonlarca Beşiktaş taraftarına hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Beşiktaş'ı yarışın dışına itmek isteyenlere ve Beşiktaş'ı yarışın dışında görmek isteyenlere en güzel cevabı sahada verdik. Yaklaşık 5 haftada Kadıköy'de 10 kişi kalarak 4 gollü aldığımız galibiyet. Bugün burada Galatasaray'a karşı 3 gollü aldığımız galibiyet. İki rakibimize karşı ikili averajda üstünlük sağladık. Beşiktaş şampiyonluğun en güçlü adaylarından biridir. Bunu herkes böyle kabul etmek zorunda. Yeter ki bu lig adaletli bir şekilde yönetilsin. Bugün yine Beşiktaş aleyhine verilen onlarca karar var ikili mücadelelerde. Beşiktaş'ın önünü kesmeye yönelik bazı adımlar var ama başarılı olamadı bu adımlar. Buradan hem federasyon kurullarına hem de MHK'ye seslenmek istiyorum. İçinizde birazcık vicdan varsa, birazcık adalet duygusu varsa bu kalan 5 haftada bunu sahaya yansıtırsınız. Beşiktaş'ı sene başından beri bu yarışında dışında tutmaya çalışmanız, hiçbir fayda getirmedi. Beşiktaş bu yarışın içerisinde var olduğunu gösterdi. İki rakibini de farklı yenerek bunu yaptı. Bu koltuklar hepimiz için gelip geçici. Bu koltuklardan kalktığınızda arkanızda bıraktığınız anılar, arkanızdan konuşulan söylemler sizi ayakta tutuyor. O yüzden bu kurullarda görev alan herkes bunun bilincinde olmalı. Bu ligle alakalı onlarca şaibe zaten konuşuluyor. Biz hiçbir zaman elimizde belgeler var, bildiklerimiz var, sonra konuşuruz söylemleri yapmadık. Biz bir şey biliyorsak her zaman söyledik. Bildiğimiz bir şey var, o da şimdiye kadar adaletli bir lig olmadı. Bugün, bir kez daha geçmiş söylemlerimizin ne kadar haklı olduğunu gördük. Deplasmanda oynamak ile evinde oynamanın farkını bugün Galatasaray hissetmiştir umarım. Bugün arada 5 puan fark var. Deprem nedeniyle maalesef ligden çekilmek durumunda kalan takımlarla ilgili olarak biliyorsunuz ki adaletsiz olduğunu söyledik. Deplasman ve iç sahada oynama konusunda adaletsizlik var, dedik. Bununla alakalı onlarca şey konuşuldu. Bugün Beşiktaş evinde oynadığı maçlarda sergilediği performans belli. Rakiplerimizin deplasmanlarda oynadığı maçlarda sergilediği performanslar belli. Bunun değerlendirmesini zaten yaptılar ama adaletsiz bir şekilde yaptılar. Bunun adaletsizliği bir kez daha gözüktü. Bu konuyu biz zaten gerekli yerlere taşıyacağız. Bu bizim cebimizde duran bir konu, bunu unutmadık. Bugün yaşananlar ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor. Bir kez daha herkes için adalet vurgusu yapıyor. Herkes için bu adaleti sağlamak zorundalar" diye konuştu.