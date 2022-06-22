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Beşiktaş, Sampdoria ile hazırlık maçı yapacak

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş, Sampdoria ile hazırlık maçı yapacak

Beşiktaş, İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria ile 30 Temmuz Cumartesi günü hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria ile 30 Temmuz Cumartesi günü hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da İstanbul'da başlayacak Beşiktaş, sonrasınra 2 etap halinde yurt dışında kamp gerçekleştirecek Siyah-beyazlılar, kamp çalışmalarının ardından İstanbul'da Sampdoria ile hazırlık maçı yapacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

İtalya Serie A İstanbul Beşiktaş Spor Haberler

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