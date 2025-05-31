Beşiktaş, Samantha Whitcomb ile Anlaştı

Beşiktaş, Samantha Whitcomb ile Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Avustralyalı oyun kurucu Samantha Whitcomb ile 2025-2026 sezonu için sözleşme imzaladı. Whitcomb, profesyonel kariyerine 2011 yılında başlayarak birçok ülkede basketbol oynamış tecrübeli bir oyuncu.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Avustralyalı oyun kurucu Samantha Whitcomb ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlılar, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Avustralyalı Samantha Whitcomb'ı kadrosuna kattı. Profesyonel kariyerine 2011 yılında Alman ekibi Chemcats Chemnitz ile başlayan Whitcomb, oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor.

Açıklamada, "Samantha Whitcomb'a 'Beşiktaş ailesine hoş geldin' diyor, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

ABD'de 1988 yılında dünyaya gelen 1,78 metre boyundaki Whitcomb, 2011 yılında adım attığı profesyonel basketbol kariyerinde Almanya, Fransa, Slovakya, Avustralya ve ABD liglerinde boy gösterdi. 2021 yılında da Türkiye'de kısa süreliğine Galatasaray forması giyen 36 yaşındaki oyun kurucu, bu sezonu Avustralya ligi ekiplerinden Bendigo'da geçirdi. Ligde 25 maça çıkan Whitcomb, 21 sayı, 6,6 ribaunt, 4,8 asist ortalamalarıyla oynadı. Samantha Whitcomb, sezonun devamında ve halihazırda WNBA ekiplerinden Phoenix Mercury ekibinin formasını giyiyor.

Avustralya Ulusal Ligi'nde 3 kez en değerli oyuncu (MVP) seçilen Whitcomb, aynı zamanda Avustralya Milli Takımı ile 26 maçta 12,5 sayı, 3,6 ribaunt, 4,8 asist ortalamalarıyla oynadı. Tecrübeli oyuncu, 2018 ve 2020 yıllarında Seattle Storm ile WNBA şampiyonluğu da yaşadı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi

Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi
Ticaret Bakanlığı kişisel finans bilgileri konusunda vatandaşları uyardı

Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
3 çocuk annesi kadına aile içi infaz! Kızını boğarak öldürdü

3 çocuk annesi kadına aile içi infaz! Kızını boğarak öldürdü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İzmir'de grev krizi sürüyor, sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

Büyükşehri grev vurdu! Sokaklarda çöpler dağ gibi
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm

Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli

300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
Meksika'yı sarsan katliam! Beş müzisyen vahşice öldürüldü

Günlerdir aranan beş müzisyen vahşice öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.