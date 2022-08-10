Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı salon çalışmasıyla devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı salon çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Valerien Ismael'in yardımcıları yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman; denge, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Futbolcular, üç grup halinde değişmeli olarak; bisiklet, kuvvet ve stretching çalışmaları gerçekleştirdi.