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Beşiktaş, salonda çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş, salonda çalıştı

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını bu akşam Bad Haring bölgesinde yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü.

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını bu akşam Bad Haring bölgesinde yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü.

Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman denge ve kuvvet çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışması yaptı. İdman, iki grup halinde güç ve kuvvetlendirme çalışmasıyla noktalandı.

Beşiktaş, Avusturya kamp çalışmalarına yarın TSİ 11.30 ve 17.30'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Valerien Ismael Avusturya Beşiktaş Spor Haberler

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