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Beşiktaş salonda çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını, bu akşam yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü.

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını, bu akşam yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman denge ve kuvvet çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışması yaptı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 10.30'da TFF Riva Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)

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