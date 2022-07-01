Beşiktaş salonda çalıştı Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını, bu akşam yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü. Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını, bu akşam yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman denge ve kuvvet çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışması yaptı. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 10.30'da TFF Riva Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

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