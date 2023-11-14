Beşiktaş Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Sakaryaspor ve İstanbulspor ile hazırlık müsabakası yapacak.

Beşiktaş, Sakaryaspor ve İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak

Süper Lig'e verilen milli arada takımı daha yakından tanımak isteyen Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın isteği üzerine siyah-beyazlıların iki hazırlık maçı oynayacak.

Siyah-beyazlılar, onursal başkan merhum Süleyman Seba'nın anısına, Seba'nın memleketi olan Sakarya'da 19 Kasım Pazar günü Sakaryaspor ile bir hazırlık maçı oynayacak.

Beşiktaş ikinci hazırlık maçını ise 22 Kasım Çarşamba günü Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacak.