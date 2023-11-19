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Beşiktaş, Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti

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Beşiktaş, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynadığı hazırlık maçında Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti. Goller Rebic, Donkor ve Kassongo'dan geldi.

Beşiktaş, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynadığı hazırlık maçında Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.

Hakemler: Levent Gümüşdere, Suat Güz, Emin Arıcı

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu (Orhan Can Bostan dk. 87), Oğuz Yıldırım (Ali Ülgen dk. 45), Donkor (Çağlayan Menderes dk. 79), Rotman (Umut Uzun dk.87), Bülent Uzun (Bülent Cevahir dk. 45), Hasan Kılıç (Erdi Dikmen dk. 45), Roshi (Yusuf Sefa Karakuzu dk. 79), Sinan Kurt, Murat Akpınar (Mikail Okyar dk. 45), Del Valle (Burak Süleyman dk. 45), Kassongo (Muhammed dk. 45)

Yedekler: Yakup Anıl Karadağ, Simon, Burak Can Şanlı

Teknik Direktör: Tuncay Şanlı

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Necip Uysal, Bailly, Umut Meraş (Emrecan Terzi dk. 79), Tayfur Bingöl (Emirhan Delibaş dk. 62), Onana, Chamberlain (Abdulmecid Dönmez dk. 58), Yakup Arda Kılıç (Gökhan İnler dk. 33), Rebic (Adnan Karahisar dk. 58), Emrecan Bulut (Aytuğ Kömeç dk. 87)

Yedekler: Gökhan Baytekin

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Rebic (dk. 15), Donkor (dk. 33 k.k.) (Beşiktaş), Kassongo (dk. 20) (Sakaryaspor) - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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