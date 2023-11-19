Beşiktaş, Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti
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Beşiktaş, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynadığı hazırlık maçında Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti. Goller Rebic, Donkor ve Kassongo'dan geldi.
Beşiktaş, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynadığı hazırlık maçında Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.
Hakemler: Levent Gümüşdere, Suat Güz, Emin Arıcı
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu (Orhan Can Bostan dk. 87), Oğuz Yıldırım (Ali Ülgen dk. 45), Donkor (Çağlayan Menderes dk. 79), Rotman (Umut Uzun dk.87), Bülent Uzun (Bülent Cevahir dk. 45), Hasan Kılıç (Erdi Dikmen dk. 45), Roshi (Yusuf Sefa Karakuzu dk. 79), Sinan Kurt, Murat Akpınar (Mikail Okyar dk. 45), Del Valle (Burak Süleyman dk. 45), Kassongo (Muhammed dk. 45)
Yedekler: Yakup Anıl Karadağ, Simon, Burak Can Şanlı
Teknik Direktör: Tuncay Şanlı
Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Necip Uysal, Bailly, Umut Meraş (Emrecan Terzi dk. 79), Tayfur Bingöl (Emirhan Delibaş dk. 62), Onana, Chamberlain (Abdulmecid Dönmez dk. 58), Yakup Arda Kılıç (Gökhan İnler dk. 33), Rebic (Adnan Karahisar dk. 58), Emrecan Bulut (Aytuğ Kömeç dk. 87)
Yedekler: Gökhan Baytekin
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Rebic (dk. 15), Donkor (dk. 33 k.k.) (Beşiktaş), Kassongo (dk. 20) (Sakaryaspor) - SAKARYA