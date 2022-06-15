Beşiktaş, Saiss ile görüşmelere başlandığını açıkladı
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş, Faslı oyuncu Romain Saiss ile transfer görüşmelerine başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Beşiktaş, Faslı oyuncu Romain Saiss ile transfer görüşmelerine başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Siyah-beyazlı ekipten, KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda Oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Demirören Haber Ajansı / Spor