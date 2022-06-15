Beşiktaş, Saiss ile görüşmelere başlandığını açıkladı Beşiktaş, Faslı oyuncu Romain Saiss ile transfer görüşmelerine başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Beşiktaş, Faslı oyuncu Romain Saiss ile transfer görüşmelerine başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Siyah-beyazlı ekipten, KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda Oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Demirören Haber Ajansı / Spor Beşiktaş Spor Haberler

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