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Beşiktaş Safi Çimento, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

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Hentbol Erkekler Süper Lig'de Beşiktaş Safi Çimento, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 42-34 yenerek galibiyetini sürdürdü.

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Beşiktaş Safi Çimento, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 42-34 yendi.

Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip, 22-16 önde kapadı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Beşiktaş Safi Çimento, karşılaşmadan 42-34 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Spor

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