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Beşiktaş Safi Çimento, Spor Toto'yu mağlup etti

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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş Safi Çimento, sahasında Spor Toto'yu 30-24 mağlup etti. Maçın ilk yarısı 12-12 eşitlikle tamamlandı. Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise Rize Belediyespor'u 43-31 yendi.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş Safi Çimento, sahasında Spor Toto'yu 30-24 mağlup etti.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, 12-12 eşitlikle tamamlandı.

Günün diğer müsabakasında ise Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ağırladığı Rize Belediyespor'u 43-31 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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