Beşiktaş Safi Çimento, Spor Toto'yu mağlup etti
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş Safi Çimento, sahasında Spor Toto'yu 30-24 mağlup etti. Maçın ilk yarısı 12-12 eşitlikle tamamlandı. Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise Rize Belediyespor'u 43-31 yendi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş Safi Çimento, sahasında Spor Toto'yu 30-24 mağlup etti.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, 12-12 eşitlikle tamamlandı.
Günün diğer müsabakasında ise Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ağırladığı Rize Belediyespor'u 43-31 yendi.