Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı final turu ikinci maçında Beşiktaş Safi Çimento, sahasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 41-30 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 21-14 önde tamamladı. İkinci devrede farkı açan Beşiktaş, karşılaşmadan 41-30 galip ayrılarak final turunda durumu 2-0'a getirdi. Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final turunun üçüncü maçı, 25 Mayıs Cumartesi günü Sakarya'da oynanacak.
Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı final turu ikinci maçında Beşiktaş Safi Çimento, sahasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 41-30 mağlup etti.
Siyah-beyazlı ekip, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 21-14 önde tamamladı. İkinci devrede farkı açan Beşiktaş, karşılaşmadan 41-30 galip ayrılarak final turunda durumu 2-0'a getirdi.
Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final turunun üçüncü maçı, 25 Mayıs Cumartesi günü Sakarya'da oynanacak.