Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş Safi Çimento, Rize Belediyespor'u mağlup etti

Güncelleme:
Abone Ol

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Beşiktaş Safi Çimento, Rize Belediyespor'u 41-31 mağlup etti. Müsabaka, futbol hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sebebiyle 10 dakika geç başladı. İlk yarıyı Beşiktaş Safi Çimento'nun 17-15'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. İki takım, 23 Aralık'ta tekrar karşılaşacak.

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Beşiktaş Safi Çimento, Rize Belediyespor'u 41-31 mağlup etti.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye takımlar "Sporda şiddete yer yok!" yazılı pankartlarla çıkarken, futbol hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sebebiyle müsabakalar 10 dakika geç başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş Safi Çimento'nun 17-15'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İki takım, 23 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te Yenişehir Spor Salonu'nda tekrar karşılaşacak. Kazanan ekip Dörtlü Final'de oynamaya hak kazanacak.

Kaynak: AA / Spor

Halil Umut Meler Beşiktaş Rize Haberler

Bakmadan Geçme

Bülent Tezcan yoğun bakımda mı? Bülent Tezcan sağlık durumu nasıl? Adım Farah YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (109. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (355. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Aras Kargo Pazar günü açık mı? Aras Kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı ne zaman? Sergio Oliveira sakatlandı mı? Sergio Oliveira neden oynamıyor, kadroda yok? İlaç fiyatlarına zam mı geldi? İlaçlara zam mı yapıldı? Ali Fazıl Kasap kimdir? Ali Fazıl Kasap kaç yaşında, nereli? Ali Fazıl Kasap hayatı ve biyografisi! Tofaş - Çağdaş Bodrum Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tofaş - Çağdaş Bodrum Basket maçı ne zaman? Kirli Sepeti hangi gün? Kirli Sepeti hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? İstanbul vapur seferleri iptal mi? İstanbul İDO, BUDO, deniz otobüsleri çalışıyor mu? Bursa'da Deprem mi oldu? Bursa'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hafta sonu kar yağacak mı? 16-17 Aralık Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Seda Tosun ile Taner Ataş boşandı mı? Seda Tosun ile Taner Ataş ayrıldı mı, neden ayrıldı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title