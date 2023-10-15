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Beşiktaş Safi Çimento, Kosova takımını farklı yendi

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Beşiktaş Safi Çimento, Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Kosova'nın KH Besa Famgas takımını 43-24 yenerek galibiyet elde etti.

Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Beşiktaş Safi Çimento, deplasmanda Kosova'nın KH Besa Famgas takımını 43-24 yendi.

Karagaci Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 23-10 Beşiktaş Safi Çimento'nun üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında da iyi oynayan Beşiktaş Safi Çimento, müsabakayı 43-24 kazandı.

Mücadelenin rövanşı 21 Ekim Cumartesi günü Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Kaynak: AA / Spor

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