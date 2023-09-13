Beşiktaş Safi Çimento, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 44-27 yendi
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş Safi Çimento, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 44-27 yendi. Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın ilk yarısını 21-9 önde tamamlayarak galip geldi. Beşiktaş, ligdeki 3. maçını da kazandı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş Safi Çimento, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 44-27 yendi.
Haldun Alagaş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 21-9 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, parkeden 44-27 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle Beşiktaş, ligde 3. maçını da kazandı. Konya Büyükşehir Belediyespor ise 3. karşılaşmasından da mağlup ayrıldı.
Kaynak: AA / Spor