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Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

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Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası yarı finalinde Beykoz Belediyespor'u 32-31 yenen Beşiktaş Safi Çimento, adını finale yazdırdı.

Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nun ev sahipliği yaptığı dörtlü final organizasyonunda ilk yarı final maçı oynandı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 17-12 geride kapatan Beşiktaş, Eyüp Arda Yıldız'ın bitime 4 saniye kala attığı golle sahadan galip ayrılarak finalist oldu.

Beşiktaş Safi Çimento???????, yarın oynanacak finalde Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

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