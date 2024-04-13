Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası yarı finalinde Beykoz Belediyespor'u 32-31 yenen Beşiktaş Safi Çimento, adını finale yazdırdı.
Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nun ev sahipliği yaptığı dörtlü final organizasyonunda ilk yarı final maçı oynandı.
Karşılaşmanın ilk yarısını 17-12 geride kapatan Beşiktaş, Eyüp Arda Yıldız'ın bitime 4 saniye kala attığı golle sahadan galip ayrılarak finalist oldu.
Beşiktaş Safi Çimento???????, yarın oynanacak finalde Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.