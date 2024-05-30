Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, Mısırlı oyuncu Khaled Walid'i kadrosuna kattı
Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, 25 yaşındaki Mısırlı oyuncu Khaled Walid ile sözleşme imzaladı. Kulüp, Walid'in önemli hizmetlerde bulunacağına inandıklarını belirterek, başarılar diledi.
Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, Mısırlı oyuncu Khaled Walid'i kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki pivot ile sözleşme imzalandığı belirtilerek,
"Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Khaled Walid'e Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.