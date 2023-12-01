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Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası'nda rövanş maçına çıkacak

1 Aralık 2023 16:12 Son Güncelleme: 16:13 Abone Ol

Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Hırvatistan temsilcisi MRK Sesvete'yi konuk edecek. İlk maçta yenilen takım, tur atlamak için mücadele edecek.