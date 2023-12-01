Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası'nda rövanş maçına çıkacak
Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Hırvatistan temsilcisi MRK Sesvete'yi konuk edecek. İlk maçta yenilen takım, tur atlamak için mücadele edecek.
Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Hırvatistan temsilcisi MRK Sesvete'yi konuk ağırlayacak.
Siyah-beyazlı takım, yarın İstanbul'daki Süleyman Seba Spor Salonu'nda MRK Sesvete ile saat 17.00'de karşı karşıya gelecek. Tur atlayan takım, adını son 16 turuna yazdıracak.
Beşiktaş Safi Çimento, EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında deplasmanda MRK Sesvete'ye 34-27 yenilmişti.