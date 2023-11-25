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Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası'nda mağlup oldu

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Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, Hırvatistan temsilcisi MRK Sesvete'ye deplasmanda 34-27 yenildi. İlk maçın rövanşı İstanbul'da oynanacak.

Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında deplasmanda Hırvatistan temsilcisi MRK Sesvete'ye 34-27 yenildi.

Siyah-beyazlı takım, Başkent Zagreb'deki Jelkovec Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da 13-12 geride kapattı.

Karşılaşmanın rövanşı 2 Aralık Cumartesi günü İstanbul'daki Süleyman Seba Spor Salonu'nda yapılacak. İki maç sonunda tur atlayan takım, adını son 16 turuna yazdıracak.

Kaynak: AA / Spor

Hırvatistan İstanbul Beşiktaş Spor Haberler

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