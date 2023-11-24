Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası'nda Hırvatistan temsilcisiyle karşılaşacak

Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Hırvatistan temsilcisi MRK Sesvete ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, Zagreb'deki Jelkovec Spor Salonu'nda TSİ 21.00'de başlayacak. Beşiktaş, tur atlamak için mücadele edecek.

Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında yarın deplasmanda Hırvatistan temsilcisi MRK Sesvete ile karşılaşacak.

Başkent Zagreb'deki Jelkovec Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak.

Organizasyonun ilk turunda Ukrayna'nın Donbas takımını geçen siyah-beyazlılar, ikinci turda ise Kosova temsilcisi KH Besa Famgas'ı eledi. Beşiktaş, MRK Sesvete karşısında deplasmandan avantajlı bir skorla dönmek için mücadele edecek.

Karşılaşmanın rövanşı 2 Aralık Cumartesi günü İstanbul'daki Süleyman Seba Spor Salonu'nda yapılacak. İki maç sonunda tur atlayan takım, adını son 16 turuna yazdıracak.