Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş Safi Çimento Dörtlü Final'e yükseldi

Güncelleme:
Abone Ol

Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Rize Belediyespor'u 40-27 yenen Beşiktaş Safi Çimento, Dörtlü Final'e yükseldi.

Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde 41-31 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk olduğu Rize Belediyespor'u 40-27 yenen Beşiktaş Safi Çimento, Dörtlü Final'e yükseldi.

Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, Beşiktaş Safi Çimento'nun 19-9'luk üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren siyah-beyazlı ekip, mücadeleden 40-27 galip ayrıldı.

Beşiktaş Safi Çimento, bu sonuçla Türkiye Kupası'nda adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Kupası Beşiktaş Sigorta Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title