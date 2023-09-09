Beşiktaş Safi Çimento, Donbas'ı mağlup etti
Beşiktaş Safi Çimento, Ukrayna temsilcisi Donbas'ı 41-30 mağlup etti. İlk yarıyı 22-9 önde tamamlayan Beşiktaş, üstün oyununu sürdürerek maçı 41-30 kazandı. Rövanş maçı yarın oynanacak.
Hentbolda EHF Erkekler Avrupa Kupası'nın 1. tur ilk maçında Beşiktaş Safi Çimento, Ukrayna temsilcisi Donbas'ı 41-30 mağlup etti.
Haldun Alagaş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 22-9 önde tamamladı.
İkinci yarı üstün oyununu sürdüren siyah-beyazlılar, maçı 41-30 kazandı.
Karşılaşmanın rövanşı yarın saat 17.00'de yine Haldun Alagaş Spor Salonu'nda oynanacak.
Kaynak: AA / Spor