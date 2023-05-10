Beşiktaş, Sabah FC maçı için antrenmana başladı

Beşiktaş, Sabah FC maçının hazırlıklarına başladı. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Maç geliri depremzedelere bağışlanacak. Ayrıca down sendromlu çocuklar antrenmanı izledi.

Beşiktaş, geliri depremzedelere bağışlanacak olan Sabah FC maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, minyatür kale maç ve dar alanda yapılan taktiksel maç ile tamamlandı. Antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi ve Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı takip etti.