Beşiktaş, Sabah FC ile dostluk maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Azerbaycan Premier Lig takımlarından Sabah FC ile oynayacağı dostluk maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Bakü'ye gidecek.

Beşiktaş, Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Sabah FC ile oynayacağı dostluk maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.