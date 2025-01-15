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Beşiktaş, Romulo ile Transfer Görüşmelerine Başladı

Beşiktaş, Romulo ile Transfer Görüşmelerine Başladı
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Göztepe'nin yıldız futbolcusu Romulo, gösterdiği performansla Beşiktaş'ın radarına girdi. Brezilyalı oyuncunun temsilcisi, Beşiktaş dahil birçok kulüple transfer görüşmelerine başladı. Göztepe ise oyuncunun bonservisini almak istiyor.

Göztepe'de gösterdiği performansla Beşiktaş'ın radarına giren Romulo'nun temsilcisi, siyah-beyazlılar da dahil olmak üzere Brezilyalı oyuncuya ilgisi bulunan kulüplerle transfer görüşmelerine başladı. Ayrıca İzmir ekibi de kiralık olarak takımda bulunan 22 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak istiyor.

Göztepe'nin geçtiğimiz sezon Brezilya ekibi Athletico Paranaense'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Romulo, gösterdiği performansla transferin gözdesi haline geldi. Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 18 maçta forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, takımına 10 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Temsilcisi görüşmelere başladı

Bu performansıyla birçok takımın transfer listesine dahil olan Romulo için Beşiktaş da nabız yokluyor. İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Brezilyalı futbolcunun temsilcisi başarılı oyuncuya ilgisi olan kulüplerle transfer görüşmelerine başladı.

Ayrıca Göztepe de 1.5 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığı Romulo'nun 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncunun bonservisini almak istiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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