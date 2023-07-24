Beşiktaş, Romain Saiss'in Al-Sadd ile transfer görüşmelerine başladı

Beşiktaş, Faslı savunma oyuncusu Romain Saiss'in transferiyle ilgili Katar ekibi Al-Sadd ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Saiss'in transferi için anlaşma sağlandığı belirtildi.

Beşiktaş, Faslı savunma oyuncusu Romain Saiss'in transferiyle ilgili Katar ekibi Al-Sadd ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş, takımdan ayrılması gündemde olan Faslı futbolcu Romain Saiss'in Katar temsilcisi Al-Sadd ile transfer konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Romain Ghanem Paul Saiss'in Al-Sadd SC kulübüne kesin transferi konusunda; 2.500.000 Avro garanti bedel ve 300.000 Avro şarta bağlı bedel karşılığı anlaşma sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

33 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 25'i Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 26 maçta görev alırken, 1 gol, 2 asist katkısı sağladı. FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile yarı final oynama başarı göstermişti. - İSTANBUL

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