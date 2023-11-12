Beşiktaş, Rıza Çalımbay yönetiminde Başakşehir'i mağlup etti
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Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlüğünde Başakşehir'i 1-0 yenerek 3 puanla başladı.
Beşiktaş'ın yeni Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Başakşehir karşısında 1-0 galip gelerek, siyah-beyazlılardaki ikinci dönemine 3 puan ile başladı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Siyah-beyazlıların yeni Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, turuncu-lacivertliler karşısında alınan 3 puanla Beşiktaş'taki ikinci dönemine galibiyet ile başladı.
2005-2006 sezonunda da Beşiktaş 9 ay süreyle teknik direktör olarak görev alan Rıza Çalımbay, bu süreçte 31 maça çıkmış ve maç başına 2 puan ortalaması yakalamıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor