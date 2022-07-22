Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz için Rangers ile görüşmelere başladı Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın transferi konusunda Rangers kulübü ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın transferi konusunda Rangers kulübü ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlı ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC Kulübü'ne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Demirören Haber Ajansı / Spor Rıdvan Yılmaz Beşiktaş Rangers Spor Haberler

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