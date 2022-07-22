Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz için Rangers ile görüşmelere başladı
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın transferi konusunda Rangers kulübü ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın transferi konusunda Rangers kulübü ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Siyah-beyazlı ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC Kulübü'ne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Demirören Haber Ajansı / Spor