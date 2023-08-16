Beşiktaş, Rashica'yı İstanbul'a getirdi

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Milot Rashica, İstanbul'a özel uçakla geldi. Rashica'yı havalimanında Beşiktaş yöneticileri ve taraftarlar karşıladı.

BEŞİKTAŞ, RASHİCA'YI İSTANBUL'A GETİRDİ

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı 27 yaşındaki kanat oyuncusu Milot Rashica, İngiltere'nin Norwich şehrinden kalkan özel uçakla İstanbul'a geldi. Rashica'yı taşıyan uçak gece 02.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Rashica'yı havalimanında Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ve yönetim kurulu üyeleri ve az sayıda Beşiktaş taraftarı karşıladı.

BEŞİKTAŞ - NEFTÇİ BAKÜ MAÇINA DOĞRU

18.00 Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek

19.00 Temsilcimiz maç öncesi hazırlıklarını tamamlayacak.

18.30 Neftçi Bakü Teknik Direktörü Adrian Mutu ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.

19.00 Azerbaycan ekibi hazırlıklarını tamamlayacak.

MARIBOR - FENERBAHÇE MAÇINA DOĞRU

12.00 Sarı-lacivertliler, Slovenya'ya gidecek

18.00 Maribor Teknik Direktörü Damir Krznar ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek.

18.30 Slovenya ekibi son çalışmasını yapacak.

19.30 Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

20.00 Temsilcimiz hazırlıklarını tamamlayacak.

NK OSİJEK - ADANA DEMİRSPOR MAÇINA DOĞRU

20.30 Osijek Teknik Direktörü Stjepan Tomas ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.

20.45 Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve bir oyuncusu basın toplantısında konuşacak.

21.00 Temsilcimiz son çalışmasını gerçekleştirecek.

GALATASARAY

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 3-0 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yenerek play-off turuna yükseldi. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşti. Eşleşmede ilk maç 23 Ağustos Çarşamba günü Norveç'te, rövanş karşılaşması ise 29 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak. İki müsabaka da TSİ 22.00'de başlayacak.

48. UEFA SÜPER KUPA SAHİBİNİ BULACAK

22.00 İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı kaldıran Manchester City ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla, Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

OKÇULUK

-Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nda eleme maçları yapılacak.

GÜREŞ

-Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası devam ediyor.

KADINLAR DÜNYA KUPASI YARI FİNALİ

13.00 Avustralya - İngiltere