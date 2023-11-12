Beşiktaş-RAMS Başakşehir Maçının İlk Yarısı 0-0 Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. İki takım da gol atmayı başaramadı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Arda Kardeşler, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir

Beşiktaş : Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Amartey, Tayfur Bingöl, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Muleka, Zaynutdinov (Dk. 40 Ghezzal), Rebic

RAMS Başakşehir : Volkan Babacan, Dubois, Ba, Opoku, Duarte, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Dennis, Emirhan İlkhan, Serdar Gürler, Piatek

Sarı kartlar: Dk. 26 Opoku (RAMS Başakşehir ), Dk. 45 Rebic ( Beşiktaş )

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

5. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Hadziahmetovic'in sağ çaprazdan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Necip Uysal'ın kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi.

45+5. dakikada Salih Uçan'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rosier'nin rakibini çalımladıktan sonra sol ayağıyla çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

İlk yarıda iki takım da gol atmayı başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.