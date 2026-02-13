Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Haberler

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçı için antrenman yapıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman 1 saat 15 dakika sürdü.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
