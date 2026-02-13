Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçı için antrenman yapıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman 1 saat 15 dakika sürdü.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor