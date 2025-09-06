Beşiktaş, RAMS Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig'in beşinci hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş, antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı, taktiksel organizasyonlarla sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında 13 Eylül Cumartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, akşam antrenmanıyla maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel organizasyonlarla sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam edecek.