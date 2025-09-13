Haberler

Beşiktaş, Rams Başakşehir'i 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı

Beşiktaş, Rams Başakşehir'i 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Rams Başakşehir ile karşılaşarak 2-1'lik skorla galip geldi ve puanını 6'ya yükseltti.

Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Rams Başakşehir'i yenerek Dolmabahçe'de bu sezon çıktığı ikinci Süper Lig maçından da 3 puanla ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Rams Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup ederek ligde puanını 6'ya yükseltti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı ikinci maçını da kazanmış oldu. Kartal'a galibiyeti getiren golleri yeni transferler El Bilal Toure ve Cengiz Ünder kaydetti.

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
12 yaşında kalp krizi geçiren çocuk, milli kalecinin kuzeni çıktı

12 yaşında kalp krizi geçiren çocuk, milli yıldızın kuzeni çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarhoş kadın pilot yolculara cehennemi yaşattı

Sarhoş kadın pilot yolculara cehennemi yaşattı! Kimse zapt edemedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.