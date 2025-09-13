Beşiktaş, Rams Başakşehir'i 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Rams Başakşehir ile karşılaşarak 2-1'lik skorla galip geldi ve puanını 6'ya yükseltti.
Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Rams Başakşehir'i yenerek Dolmabahçe'de bu sezon çıktığı ikinci Süper Lig maçından da 3 puanla ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Rams Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup ederek ligde puanını 6'ya yükseltti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı ikinci maçını da kazanmış oldu. Kartal'a galibiyeti getiren golleri yeni transferler El Bilal Toure ve Cengiz Ünder kaydetti.
Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor