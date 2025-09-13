Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 2-1 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında RAMS Başakşehir'i 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Gollerin Shomurodov, Toure ve Cengiz Ünder'den geldiği maçta, iki takım da kırmızı kart gördü.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Alper Akarsu, Serkan Çimen, Candaş Elbil
Beşiktaş : Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Orkun Kökçü, Salih Uçan (Dk. 55 Demir Ege Tıknaz), Cerny, Rafa Silva (Dk. 73 Cengiz Ünder ), Toure, Abraham (Dk. 82 Rashica)
RAMS Başakşehir : Muhammed Şengezer, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat Özdemir, Kemen (Dk. 90+3 Fayzullayev), Yusuf Sarı (Dk. 90+3 Hamza Güreler), Crespo (Dk. 85 Onur Ergün), Brnic (Dk. 56 Deniz Türüç), Shomurodov (Dk. 85 da Costa)
Goller: Dk. 71 Shomurodov (RAMS Başakşehir ), Dk. 74 Toure, Dk. 90+1 Cengiz Ünder ( Beşiktaş )
Kırmızı kartlar: Dk. 89 Ba (RAMS Başakşehir ), Dk. 90+8 Orkun Kökçü ( Beşiktaş )
Sarı kartlar: Dk. 14 Uduokhai, Dk. 35 Salih Uçan, Dk. 90+6 Sergen Yalçın (teknik direktör), Dk. 90+11 Toure ( Beşiktaş ), Dk. 90+6 Kemen, Dk. 90+6 Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir )
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında RAMS Başakşehir'i 2-1 yendi.
53. dakikada Beşiktaş atağında Orkun Kökçü'den seken topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Abraham'ın şutunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
70. dakikada rakip ceza sahası içinde Ebosele'nin hatasıyla topu önüne alan Rafa Silva'nın penaltı noktasının solundan şutunda top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.
71. dakikada Crespo'nun pasıyla ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Yusuf Sarı'nın yerden sert şutunda kaleci Mert Günok, topu kornere çeldi. Sol taraftan paslaşılarak kullanılan kornerde Deniz Türüç'ün son çizgiden penaltı noktasının sağına yaptığı ortada Shomurodov'un gelişine vuruşunda top, kaleci Mert Günok'un sağından ağlarla buluştu: 0-1.
74. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sol kanattan Orkun Kökçü'nün pasını Cerny, topukla ceza sahası içindeki Toure'ye bıraktı. Toure'nin sol çaprazdan uzak köşeye şutunda kaleci Muhammed Şengezer'in müdahalesine rağmen top, filelere gitti: 1-1.
79. dakikada soldan Cerny'nin kullandığı kornerde Uduokhai'nin penaltı noktası yakınından yaptığı kafa vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer, topu son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
87. dakikada ceza sahasına sol çaprazdan giren Rashica'nın arka direğe yaptığı ortada Toure'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
90+1. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol iç kulvardan Demir Ege Tıknaz'ın arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Cengiz Ünder, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 2-1.
90+10. dakikada Rashica'nın soldan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.
Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazandı.