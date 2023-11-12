Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek moralli milli takım arasına girdi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek milli takım arasına 3 puanla moralli girdi.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından Başakşehir karşısına kulübün efsane oyuncuları arasında yer alan teknik direktör Rıza Çalımbay'la çıkan Beşiktaş, tecrübeli hocanın ilk maçında ilk galibiyetini elde etti.

Dün siyah-beyazlı takımdaki mesaisine başlayan Rıza Çalımbay, tek antrenmanla çıktığı maçı Jackson Muleka'nın attığı golle kazandı. Bu sezon aldığı istikrarsız sonuçlarla şampiyonluk yarışından uzaklaşan siyah-beyazlı ekip, puanını 22'ye yükseltti.

İçeride yine kaybetmedi

Dolmabahçe'de bu sezon yenilgi yaşamayan Beşiktaş, Başakşehir'i de puansız gönderdi.

İç sahadaki ilk maçında Pendikspor'la 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı 5 maçı da kazanarak Tüpraş Stadı'nda toplam 16 puan topladı.

Pendikspor maçı sonrasında Sivasspor, Kayserispor, İstanbulspor ve Gaziantep FK'yi yenen Beşiktaş, Başakşehir'i de mağlup ederken, iç sahada üst üste 3 maçta kalesini gole kapattı.

Zaynutdinov hastanelik oldu

Beşiktaş'ta sakatlar listesine eklenen son oyuncu Baktiyor Zaynutdinov oldu.

Karşılaşmanın 37. dakikasında Opoku ile Beşiktaş yarı alanında girdiği mücadele sonrasında yüzüne aldığı darbeyle yerde kalan Zaynutdinov mücadeleye devam edemedi.

Bir süre yerde kalan ve sağlık ekibinin müdahale ettiği siyah-beyazlı oyuncu daha sonra tedavisinin devamı için kulübeye alındı. Oyuna devam edemeyen Zaynutdinov 40. dakikada yerini Rachid Ghezzal'a bıraktı.

Ghezzal girdi çıktı

40. dakikada Zaynutdinov'un yerine oyuna giren Ghezzal, ikinci yarıya başlayamadı.

İlk yarıdaki uzatmayla birlikte 11 dakika oyunda kalan tecrübeli oyuncunun yerine ikinci yarıda Onur Bulut oyuna dahil oldu.

Değişiklikten sonra Onur'u defansın soluna çeken teknik direktör Rıza Çalımbay, Tayfur Bingöl'ü ise orta sahanın sağında görevlendirdi.

Rebic cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ta Ante Rebic sarı kart cezalısı oldu.

45+1. dakikada rakibinin ayağına basan siyah-beyazlı oyuncu, Yılport Samsunspor maçında cezalı durumu düştü.

Rebic; Siltaş Yapı Pendikspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor maçlarında da sarı kart görmüştü.

Muleka üst üste iki haftada gol attı

Beşiktaş'ın hücum oyuncularından Jackson Muleka, geçen hafta oynanan Bitexen Antalyaspor karşılaşmasının ardından RAMS Başakşehir filelerini de havalandırdı.

Siyah-beyazlı ekibin geçen hafta 3-2 yenildiği karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydeden Muleka, Başakşehir karşısında 55. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Rıza Çalımbay'a büyük destek

Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Rıza Çalımbay'a büyük destek gösterdi.

Haftalardır yönetimi ve oyuncuları protesto eden siyah-beyazlı taraftarlar, "Beşiktaş'ın çocuğu Rıza Çalımbay" diye tezahürat yaparken, maç sonundaki galibiyet üçlüsüne tecrübeli teknik adam da katıldı.