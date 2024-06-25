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Beşiktaş, Rafa Silva'yı transfer etmek için görüşmelere başladı

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Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığı Portekizli futbolcu Rafa Silva'yı İstanbul'a getirdi. Silva, Beşiktaş yöneticileriyle birlikte özel uçakla geldi ve taraftarlara teşekkür etti.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurduğu 31 yaşındaki Portekizli futbolcu Rafa Silva, özel uçakla İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı 31 yaşındaki futbolcu Rafa Silva transfer görüşmelerini yürütmek için İstanbul'a geldi. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ve Beşiktaş Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile birlikte özel uçakla gelen Portekizli futbolcu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş yaptı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Silva, kendisini karşılamaya gelen Beşiktaşlı taraftarlara teşekkür ederek, "Burada olmak benim için önemli. Sayın başkan yardımcımıza çok teşekkür ediyorum, bana güvendi. Taraftarlarımızla birlikte zaferler kazanmak için buradayım" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Yücel: "Bu günler kötü, daha güzel günlerimiz olacak"

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, hayırlı bir transfer olmasını dileyerek, "Bu günler, daha kötü günlerimiz. Daha güzel günlerimiz olacak. Burada daha çok buluşacağız" diye konuştu.

Beşiktaş Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ise Silva transferiyle ilgili, "Uzun süredir süren görüşmelerden sonra Rafa Silva'yı getirdik. Bizzat Hüseyin başkanımız kendisi alıp getirdi. Kendisine hoş geldin diyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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