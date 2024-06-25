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Beşiktaş, Rafa Silva transferi için görüşmelere başladı

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Beşiktaş Kulübü, Portekizli hücum oyuncusu Rafa Silva'nın transferi için oyuncuyla görüşmelere başladığını duyurdu. Silva, geçen sezon 52 maçta 22 gol atıp 15 gol pası verdi.

Beşiktaş Kulübü, Portekizli hücum oyuncusu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'nın ( Rafa Silva ) transferi için oyuncuyla görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'nın transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Son 8 yılı ülkesinde Benfica'da geçiren Rafa Silva, geçen sezon tüm kulvarlarda 52 maçta 22 gol atıp 15 kez de gol pası verdi.

Profesyonel kariyerine Feirense'de başlayan ve daha sonra Braga ile Benfica'da oynayan 31 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk defa Portekiz dışında bir ülkede forma giyecek.

Kaynak: AA / Spor

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