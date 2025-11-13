Haberler

Beşiktaş, Rafa Silva için Görüşme İzni İstedi

Güncelleme:
Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın aile ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar izin istediğini açıkladı. Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın katılımıyla, Rafa Silva'nın kulüpteki geleceği üzerine basın toplantısı düzenlenecek.

Beşiktaş Kulübü, Portekizli oyuncu Rafa Silva'nın ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar izin istediğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten Rafa Silva ile ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın katılımlarıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başta profesyonel futbolcumuz Rafa Silva'nın kulübümüzdeki geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir. Öte yandan profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulübümüzden izin istemiştir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
