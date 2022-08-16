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Beşiktaş: "Rachid Ghezzal'ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde gerilme ve kısmi yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık...

Beşiktaş: 'Rachid Ghezzal'ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde gerilme ve kısmi yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık...

Spor Haberleri

Beşiktaş: "Rachid Ghezzal'ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde gerilme ve kısmi yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir.

Beşiktaş : " Rachid Ghezzal'ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde gerilme ve kısmi yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Rachid Ghezzal Beşiktaş Spor Haberler

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