Beşiktaş: "Rachid Ghezzal'ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde gerilme ve kısmi yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık...
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Beşiktaş: "Rachid Ghezzal'ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde gerilme ve kısmi yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir.
Beşiktaş : " Rachid Ghezzal'ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde gerilme ve kısmi yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor